استشهاد أربعة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في إطلاق نار وقصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع، كما استشهدت امرأة فلسطينية في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الدرج بمدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى نسف وحرق عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط