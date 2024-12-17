التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، وفدًا من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
وشارك في اللّقاء مستشارا رئيس الحكومة السّفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
كما اجتمع ميقاتي، في حضور نائبه سعادة الشامي، مع المدير الإقليمي لدائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وتناول البحث المشاريع الّتي يتمّ العمل عليها في لبنان.
والتقى أيضًا مع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.
كذلك اجتمع ميقاتي مع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وعرض معه أوضاع وشؤون وزارة التّربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى حمية وحلبي ووفدًا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وعرض مع كاريه لمشاريع البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.