ميقاتي التقى حمية وحلبي ووفدًا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وعرض مع كاريه لمشاريع البنك الدولي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، وفدًا من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا، وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وشارك في اللّقاء مستشارا رئيس الحكومة السّفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

كما اجتمع ميقاتي، في حضور نائبه سعادة الشامي، مع المدير الإقليمي لدائرة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وتناول البحث المشاريع الّتي يتمّ العمل عليها في لبنان.

والتقى أيضًا مع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.

كذلك اجتمع ميقاتي مع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وعرض معه أوضاع وشؤون وزارة التّربية.