الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حوش بردى ومجدل سلم وحقل القليلة

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 17 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13,30 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حوش بردى – بعلبك ومنطقة مجدل سلم – مرجعيون وحقل القليلة - صور".

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