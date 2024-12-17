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الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حوش بردى ومجدل سلم وحقل القليلة

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أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 17 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13,30 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حوش بردى – بعلبك ومنطقة مجدل سلم – مرجعيون وحقل القليلة - صور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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