شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحسم تعريف المنفصلة فى قانون الضمان الاجتماعى بعد الرجوع للكنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تعريف المنفصلة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذى أثار جدلا بشأنه خلال مناقشات القانون ليصح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

كان التعريف الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى أثار جدلا ينص على أن المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

وأعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه تم التواصل مع القيادات الدينية الكنسية، ومع البابا تواضروس، وتم الاتفاق على خيارين وكلاهما مقبول لدى الكنيسة.

قائلا الخيار الأول يشمل حذف عبارة طلاق كنسى، بحيث يصبح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

وتابع قائلا: الخيار الثانى هو حذف كلمة الكنسى، ويصبح التعريف:

"هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات، نحن امام خيارين وكلاهما مقبول امام الكنيسة".