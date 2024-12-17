شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية شاملة فى سيوة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلقت مؤسسة مرسال للاعمال الخيرية والتنموية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، قافلة طبية شاملة في منطقة سيوة بمحافظة مطروح.

تحرص مؤسسة مرسال دائمًا على توسيع نطاق خدماتها لتشمل المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وشملت القافلة الطبية التي قدمت خدماتها بالمجان تخصصات طبية متنوعة، في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية طبية لائقة للمستفيدين.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك: الأسنان، الرمد، الأنف والأذن، الأطفال، الجراحة، المخ والأعصاب، المسالك البولية، الباطنة، العظام، الأشعة، والتحاليل.

وفي هذا السياق، كشفت المؤسسة أن القافلة قامت بالكشف على 691 مريضًا في تخصص الأسنان، و477 حالة رمد، و258 حالة أنف وأذن، و242 حالة أطفال، بالإضافة إلى 143 حالة جراحة و143 حالة مخ وأعصاب. كما تم الكشف على 93 حالة مسالك، و302 حالة باطنة، و225 مريضًا في تخصص العظام.

كما أن القافلة قامت بإجراء 179 أشعة و956 تحليلًا في المعمل، بالإضافة إلى صرف 760 روشتة من الصيدلية. كما تم تنفيذ 41 عملية عيون، و11 عملية أنف وأذن، و8 عمليات نساء وتوليد، و47 عملية جراحة عامة.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها مؤسسة مرسال لدعم المجتمع في مختلف المناطق، مؤكدةً التزامها بتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأكثر احتياجًا في كافة أنحاء مصر.