شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للغة العربية.. النائب أسامة العبد يطالب مجمع اللغة بكبح جماح المصطلحات الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

ألقى النائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وقال العبد، "إن اللغة العربية ذات مفردات غنية، وثقافة متنوعة وأشكال شاعرية ساحرة واكتشافات ملهمة وملهمة، فاللغة العربية وعاء حضاريا وثقافيا، تحمل من الشرف ما تحمله، حيث شرفها الله واصطفاها لتكون لغة القرآن الكريم، لغة التخاطب بين العرب، ويتعبد بها كافة المسلمين فى بقاع الأرض، وكتب الله لها الخلود وحفظها بالقرآن الكريم".

وتابع العبد، "اللغة العربية هى لغة حية خالدة، ورسالة عالمية عامة للإنسانية، وقد استطاعت اللغة وتستطيع مواكبة مستجدات الحياة ومطالب التطور الحضاري فى معادلة لا تعرف الجمود ولا العجز، قال عنها سيدنا عمر ابن الخطاب،:" تعلموا العربية ؛ فإنها تثبت العقل ، وتزيد في المروءة ".

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللغة العربية معجزة، ليس لها طفولة ولا شيخوخة، مخاطبا مجمع اللغة العربية بكبح جماح المصطلحات الأجنبية الوافدة ليس منها فائدة لغتنا لا تعرف الضعف ولا الانقراض وعلى المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية الحفاظ على العربية فهى معطاءة فياضة".