شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينظم مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية في دعم التطوع الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في دعم التطوع الأخضر"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد واسع من الخبراء المحليين والإقليميين، وممثلي المنظمات الدولية والجهات التنفيذية الرائدة في مجالات التحليل والتخطيط وقياس الرأي وتطبيق الدراسات البحثية المعنية بالجهود التطوعية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز سبل الشراكة الفاعلة بين شركاء التنمية، ودعم الجهود المبذولة لتنمية التطوع، مع التركيز على التوجه نحو برامج وخدمات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات التنمية في مصر والعالم.

شهدت المائدة المستديرة مناقشات ثرية حول أهمية التطوع الأخضر باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وسبل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم المبادرات البيئية والتطوعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.