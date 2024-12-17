شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشيد ببيان وزير الاستثمار عن استراتيجية الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالبيان الذي ألقاه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل علي إزالة المعوقات.

وقال رئيس مجلس النواب، إن بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جاء واضحا ومفصلا ووافيا، وتضمن نقاط محددة مهمة سيكون لها أثر طيب في جدذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يعود بالخير والازدهار على مصر ويسهم في رفع مستوى المعيشة في مصر.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.