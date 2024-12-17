الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل ضابط وجندي في جنوب قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل ضابط وجندي في جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن الضابط الذي قُتل هو رائد احتياط قائد سرية بكتيبة الهندسة 7107 التابعة للواء ناحل.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل جنديَين وإصابة آخرين في تفجير وانهيار مبنى في حادث صعب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.