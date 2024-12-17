مدفيديف: نتوعد القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بالانتقام الحتمي لمقتل كيريلوف

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على "أننا نتوعد القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بالانتقام الحتمي لمقتل قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف".

وأوضح في تصريح أن "كييف تحاول إطالة أمد الحرب وتوجه ضربات جبانة على خلفية حتمية هزيمتها".

وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، نقلا عن مصدر، بأن "أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال إيغور كيريلوف.

وفي وقت سابق، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو صباح الثلاثاء، وفق ما أكدت السلطات الروسية ووسائل إعلام محلية.