"يديعوت أحرونوت": سموتريتش يعمل فعليًا على ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الدلائل والأرقام تشير إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب المؤسسة التي أنشأها، يعمل فعليًا على ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، حيث هناك زيادة كبيرة في إجراءات إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني "غير القانوني"، إذ تم تنفيذ 642 عملية هدم في عام 2024 مقارنة بـ 306 في عام 2023".

وكانت قد أشارت القناة 14 الإسرائيليّة، إلى أنّ "وزير الماليّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينيّة في الضفة، للتّوسّع الاستيطاني"، موضحةً أنّ "مصادرة الأراضي الفلسطينيّة ستسمح بتعزيز التّخطيط والبناء في مستوطنات الضفة بشكل غير مسبوق".

ونقلت عن سموتريتش، تأكيده أنّه "لن تكون هناك أبدًا دولة إرهابيّة عربيّة تهدّد وجود إسرائيل".