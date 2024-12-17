أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "القوات الروسية حررت بلدة أنوفكا في جمهورية دونتيسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، مع استمرار تقدم الجيش الروسي.

وذكرت أن "خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "الجنوب" بلغت نحو 330 عسكريًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة"، موضحة أن "وحدات مجموعة "الغرب" تحسن مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 520 عسكريًا ودبابة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "قوات "الشمال" تستهدف قوات كييف بالقرب من ألكساندروفكا وسينيلنيكوفو وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف وخسائر العدو 70 عسكريا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة "المركز" تعزز مواقعها وتصد 11 هجومًا مضادًا وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 425 عسكريًا"، في حين أن "قوات "الشرق" تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو وصد 4 هجمات للقوات الأوكرانية وخسائر كييف بلغت نحو 205 عسكريين ودبابة".