الدفاع التركية: تحييد 6 عناصر من "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنّ "القوّات التّركيّة حيّدت 4 عناصر من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" في منطقة "نبع السّلام" في شمال سوريا، وعنصرَين في منطقة عمليّات "القفل- المخلب" شمال العراق"، مؤكّدةً "مواصلة القوّات التّركيّة بكلّ حزم مكافحة الإرهاب في مصدره".
وكانت قد ذكرت الوزارة أمس، أنّ "مقاتلات الجيش التّركي نفّذت غارات على مواقع للتّنظيم في مناطق هاكورك، وغارا ومتينا شمالي العراق، خلال الفترة بين 3و 9 كانون الأوّل الحالي، ما أدّى إلى تحييد 9 عناصر".
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