شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب بتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة بناء السفن والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية الجهود المبذولة من أجل توطين صناعة بناء السفن في مصر، في ظل ما تتمتع به من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من لعب دورا محوري في تلك الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات البحرية، خاصة أن مصر لديها الخبرة اللازمة في هذا المجال لامتلاكها عددًا من الترسانات البحرية كترسانات بورسعيد وبور توفيق والسويس والإسكندرية، والتي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، كما تُوجِّه مصر جزءًا من تلك الصناعة لديها إلى الخارج.

وأشار "الجندي"، إلى أن مصر في عام 2022 صدرت سفن وقوارب وعائمات بما قيمته 3.2 ملايين دولار، وكان عام 2021 هو الأعلى في قيمة الصادرات خلال الفترة (2019 - 2022)، حيث بلغت صادراتها آنذاك نحو 67.4 مليون دولار، مؤكدا أن تحويل مصر مركز إقليمي لصناعة بناء السفن في الشرق الأوسط وأفريقيا، يتطلب فقط مجموعة من الإجراءات لدفع هذه الصناعة الحيوية التي تُعد إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي العالمي، حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية من خلال البحر، مؤكدا على ضرورة تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وتحديث أحواض بناء السفن والموانئ الكبرى مثل السويس والإسكندرية ودمياط، وإنشاء مناطق صناعية مخصصة لصناعة بناء السفن، مجهزة بأحدث التكنولوجيا، كذلك استغلال الموقع الاستراتيجي لقناة السويس لجذب الشركات العالمية لصيانة وبناء السفن، خاصة السفن العابرة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مثل تخفيض الضرائب وإتاحة أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، وتقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعة، فضلا عن تطوير الكوادر البشرية من خلال التوسع في إنشاء أكاديميات متخصصة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال بناء السفن، وعقد شراكات مع الجامعات العالمية لتقديم برامج تعليمية متخصصة، مشددا على ضرورة تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية بناء السفن، كذلك تطوير قدرات البحث والتطوير لتحسين التصميمات وزيادة الكفاءة.

وشدد النائب حازم الجندي ، علي ضرورة تعزيز الشراكات الدولية من خلال عقد اتفاقيات مع دول تمتلك خبرة متقدمة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية والنرويج، وتشجيع شركات بناء السفن الكبرى على إنشاء مصانع لها في مصر، بالإضافة إلى ذلك التوسع في الأسواق الإقليمية، والتركيز على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط التي تحتاج إلى سفن صغيرة ومتوسطة لنقل البضائع، مؤكدا أن نجاح مصر في هذه الصناعة سيساهم في أن تصبح مركزًا رئيسيًا لصناعة بناء السفن يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.