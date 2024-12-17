شكرا لقرائتكم خبر عن صور| دمار كبير يطال السفارات بجزيرة فانواتو بعد زلزال بقوة 7.3 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت سفارات في دولة فانواتو، بجنوب المحيط الهادئ، لأضرار قوية بسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب بورت فيلا ، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلا).

وقال وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز إن سفارة بلاده تقع في نفس موقع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإنها تعرضت لأضرار جسيمة.

وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها أيضا "تعرضت لأضرار جسيمة"، وإنها أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر.