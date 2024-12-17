شكرا لقرائتكم خبر عن صور| دمار كبير يطال السفارات بجزيرة فانواتو بعد زلزال بقوة 7.3 درجة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعرضت سفارات في دولة فانواتو، بجنوب المحيط الهادئ، لأضرار قوية بسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب بورت فيلا ، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلا).
وقال وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز إن سفارة بلاده تقع في نفس موقع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإنها تعرضت لأضرار جسيمة.
وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها أيضا "تعرضت لأضرار جسيمة"، وإنها أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترا غرب بورت فيلا ، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلا).
وقال وزير خارجية نيوزيلندا، ونستون بيترز إن سفارة بلاده تقع في نفس موقع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإنها تعرضت لأضرار جسيمة.
وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها أيضا "تعرضت لأضرار جسيمة"، وإنها أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر.
وأعربت الدولتان عن قلقهما بشأن السكان المحليين وأبديتا استعدادا لمد يد العون.
وغرد بيترز على موقع إكس التواصل الاجتماعي:" تشعر نيوزيلندا بقلق بالغ بشأن الزلزال الكبير الذي وقع في فانواتو والأضرار التي سببها... قلوبنا مع شعب وسلطات فانواتو".
وأكد بيترز:" نحن على استعداد لمساعدة فانواتو والاستجابة لطلبات المساعدة."
كما أكد بيان صادر عن البعثة الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة نفس الموقف. وجاء في البيان "قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الزلزال وستعمل الحكومة الأمريكية عن كثب مع شركائنا في فانواتو".
أضرار جسيمة بالبنى التحتية
وتسبّب الزلزال، بأضرار جسيمة في بنى تحتية وأبنية في العاصمة بورت فيا، أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأميركية والفرنسية، بينما أكّد شاهد عيان سقوط قتلى من جراء الكارثة.
وقال مايكل تومسون وهو من سكّان بورت فيا في اتصال هاتفي عبر الأقمار الاصطناعية بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثّقت جانبا من الدمار الناجم من الزلزال إنّ الطابق الأرضي من مبنى يضم السفارتين الأميركية والفرنسية سُحق تحت الطوابق العليا.
وأدّى الزلزال إلى انهيار جسور وتسبّب بانهيارات أرضية وألحق أضرارا جسيمة بمبان، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.
وبحسب معهد الزلازل الأميركي فإنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 43 كلم تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كلم فقط إلى الغرب من بورت فيا.
إلغاء التحذير من تسونامي
وأعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ السلطات زوال خطر حدوث تسونامي بعدما كان أطلق تحذيرا بهذا الشأن.
وإثر الزلزال، قال المركز إنّه "تمّ رصد أمواج مدّ عال"، متوقعا أن يتسبّب الزلزال بأمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في أجزاء من سواحل فانواتو.
كما توقّع حدوث أمواج تسونامي يقلّ ارتفاعها عن 30 سنتيمترا فوق مستوى المدّ في دول جزرية في المحيط الهادئ بينها خصوصا فيجي، وكيريباتي، وكاليدونيا الجديدة، وجزر سليمان وتوفالو.