"أ.ف.ب": أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي الروسية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، نقلا عن مصدر، بأن "أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف.

في وقت سابق، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أكدت السلطات الروسية ووسائل إعلام محلية.

وكان قد ‏أفاد موقع ريبار العسكري الروسي عن مقتل كيريلوف في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، في حين أكد مصدر أمني لقناة "روسيا اليوم" أن الانفجار أسفر عن مقتل الفريق إيغور كيريلوف ومساعده.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية هذه الأنباء لاحقًا، وأعلنت عن فتح تحقيق جنائي في انفجار سيارة.