موسى: بري مصمم على انتخاب رئيس جديد ولا بد من ترتيب وتحصين البيت الداخلي سريعًا

أعرب عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​ميشال موسى​، عن أمله في أن "تحمل جلسة 9 كانون الثّاني المقبل بشرى انتخاب رئيس جمهوريّة جديد للبنان"، مشيرًا إلى "سير الاتصالات السّياسيّة على قدم وساق، لإنجاح الجلسة الآنفة الذّكر"، ومؤكّدًا "تصميم رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ على الأمر".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "بالنّظر إلى تسارع تطوّر الأحداث في لبنان وسوريا، لا بدّ من الذّهاب سريعًا إلى ترتيب وتحصين البيت الدّاخلي اللّبناني وإنهاء الشّغور الرّئاسي، لما له من رمزيّة واضحة المعالم".

وعن حظوظ انتخاب قائد الجيش رئيسًا، أوضح موسى أنّ "هناك استنتاجات تسبق جلسة الانتخاب، غير أنّ المطلوب أكثريّة نيابيّة واضحة تنتخب رئيسًا جديدًا للبلاد، يملك القدرة على معالجة ما ينتظره من ملفّات حيويّة كالنّزوح والملف الاقتصادي الضّاغط وغيرهما، إضافةً إلى مقاربة تطوّر مسار الأحداث في المنطقة".