شكرا لقرائتكم خبر عن مخبر سابق يعترف بفبركة تهمة الرشوة لبايدن ونجله.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

التوصية بالسجن

تعبير متحيز عن بايدن

الدمام - شريف احمد - أقر مخبر سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) بذنبه في تهمة فبركة مزاعم بشأن قبول الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر للرشوة.واعترف ألكسندر سميرنوف بارتكابه جناية تتعلق بالقصة المفبركة، إلى جانب تهمة التهرب الضريبي الناجمة عن لائحة اتهام منفصلة تتهمه بإخفاء ملايين الدولارات من الدخل.ورفض محامي سميرنوف التعليق بعد جلسة الاستماع في محكمة لوس أنجلوس الاتحادية.وافق الادعاء العام والدفاع على التوصية بعقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و6 سنوات عندما يحكم عليه الشهر المقبل.وسيخصم من عقوبة سميرنوف الوقت الذي قضاه منذ اعتقاله في فبراير الماضي بتهمة إخبار المسؤول عنه في مكتب إف بي آي بأن مديرين تنفيذيين من شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما دفعوا للرئيس بايدن وابنه هانتر 5 ملايين دولار لكل منهما عام 2015.وقال ممثلو الادعاء إن سميرنوف كان مخبرًا لأكثر من عقد من الزمان عندما أدلى بهذه المزاعم المدوية عن بايدن في يونيو 2020، بعد "التعبير المتحيز" بشأن جو بايدن كمرشح رئاسي.ولكن لم يكن لسميرنوف سوى تعاملات تجارية روتينية مع بوريسما بدءًا من عام 2017، حسبما أفادت وثائق المحكمة.