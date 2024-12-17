بوتين يشيد بتقدم قواته بأوكرانيا في 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أوجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، حصيلة العام 2024 للنزاع الدائر في أوكرانيا، مشيداً بوتيرة تقدّم جنوده في ختام هذه «السنة المحورية».

وقال بوتين في خطاب ألقاه أمام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، إن «القوات الروسية تتحكّم بالمجريات على طول خطّ المواجهة» في أوكرانيا، معلناً السيطرة على 189 بلدة أوكرانية في خلال عام 2024.

وصرح الرئيس الروسي «أريد أن أشير إلى أن العام الماضي كان محورياً في ما يتعلق بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة»، مستخدماً المسمى المتداول في روسيا للهجوم على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي تناول الكلمة بعد بوتين إن روسيا استولت على 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية وهي تتقدّم حالياً بوتيرة 30 كيلومتراً مربعاً في اليوم.