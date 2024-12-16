المؤتمر العام للصحفيين يوصى بوضع دليل الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى

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أوصى المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بتدريب الصحفيين على تقنيات الذكاءالاصطناعي التوليدي المختلفة ووضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي وتوعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقيللذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بيناستخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.

وطالب المؤتمر بدعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية والتزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه والاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك ووضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل والاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم ووضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين. المؤتمر العام للصحفيين يوصى بوضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعي

كما أوصى بتدريب الصحفيين على تقنيات الذكاءالاصطناعي التوليدي المختلفة ووضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعي في الصحافةبالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفةومطورو الذكاء الاصطناعي وتوعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقيللذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بيناستخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.