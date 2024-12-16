شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام للصحفيين يوصى بتطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أوصى المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بفتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق فى التخصصات المختلفة في مجال الصحافة وتطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفى لتقليل المسافة الواسعة بين المناهجالنظرية والممارسات العملية.

كما أوصى بتطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثرتخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة والتوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة علىالتدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كلياتالإعلام للتدريس العملي و إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتى واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالةتحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.