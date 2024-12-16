أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه "بعد حصول عطل على الشبكة الرئيسية قطر525 ملم بعد المأخذ رقم 2_8 / 1 بمسافة 120م في بلدة كفرفالوس ضمن مشروع ري صيدا جزين، وبعد تأمين القطع والأكسسوارات اللازمة لصيانة العطل، قام الفريق الفني في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة بتاريخ 16كانون الأول 2024 بالحفر على مكان العطل وانجاز الصيانة المطلوبة له بعد أن تم قطع المياه عن الشبكة التي تغذي القسم الشمالي الشرقي من المشروع خلال أعمال الصيانة،
وذكرت المصلحة، أنه "بعد التأكد من نجاح عملية الصيانة، تم ردم الحفرة وأعيدت تغذية الشبكة بمياه الري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني أعلنت عن إعادة تغذية الشبكة الرئيسية لمشروع ري صيدا - جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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