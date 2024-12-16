رئيس اتحاد بلديات بعلبك بحث مع وفد "مؤسسة كهرباء لبنان" ومقدمي الخدمات الأعطال ومشاكل الكهرباء

استقبل رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، في مكتبه وفداً من مؤسسة كهرباء لبنان، وشركة مقدمي الخدمات KVA، ضم مدير مصلحة التوزيع في المؤسسة في منطقة البقاع عصام سليمان، مسؤول دائرة بعلبك رياق طارق سليمان، مدير منطقة البقاع في شركة مقدمي الخدمات KVA مارسيل بندلي، ومدير دائرة بعلبك في الشركة المهندس محمد الطفيلي، بحضور رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان.

وعرض شحادة أبرز المشاكل والأعطال في الشبكات وفي محطات التحويل في كافة بلدات الاتحاد، وسلم سليمان وبندلي نسخة عنها، على أن يُصار إلى متابعة ما هو عالق منها والمباشرة بإجراء الصيانة اللازمة.

وشكر شحادة المؤسسة وشركة مقدمي الخدمات على زيارتهم واعداً ب"إعداد ملف أكثر تفصيلاً وشمولية عن كامل الأعطال الموجودة ضمن نطاق الإتحاد وتسليمه لرئيس دائرة بعلبك في أقرب وقت ممكن".

بدوره أعرب سليمان عن "استعداد المؤسسة وشركة مقدمي الخدمات للتنسيق التام والتعاون مع الاتحاد وبلدياته لإصلاح كافة الأعطال الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإجراء الصيانة حيث يتطلب الأمر".