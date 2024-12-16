الخطيب تابع امتحانات الكولوكيوم: التحضيرات تتم بكل سرية والتنفيذ بكل هدوء وشفافية ودقة في المراقبة وإصدار النتائج

تابع المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب إجراء امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الثانية التي تجرى في الجامعة اللبنانية في الحدت، في الاختصاصات الطبية والصحية والصيدلانية، ويشرف عليها شخصيا يعاونه أمين سر المعادلات الجامعية وقسم الكولوكيوم محمد علي عيتاني ومنسقة اللجان الفاحصة نايلة موراني.

وكانت هذه الدورة بدأت الإثنين في 9 الحالي، وتناولت اختصاصات الطب العام وطب الأسنان والعلاج الفيزيائي والتمريض وتقويم النطق، واختصاصات عديدة أخرى.

وتجرى اليوم الامتحانات العملية لاختصاص طب الأسنان بعد أن سبقه الامتحان الخطي للطلاب الوافدين من الجامعات من خارج لبنان، والامتحان الشفهي للطلاب المتخرجين من جامعات الداخل والخارج. وستستمر هذه الدورة حتى 23 الحالي.

وأكد الخطيب أن "هذه الامتحانات تتم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومع النقابات المعنية بكل اختصاص، إضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة المعنية بالتخصص.

ولفت إلى أن "التحضيرات تتم بكل سرية وفاقا لما تنص عليه القوانين الناظمة، كما أن التنفيذ يتم بكل هدوء وشفافية ودقة في المراقبة وفي إصدار النتائج، وذلك ضمن التوجيهات التي أعطاها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، للمحافظة على المستوى الذي يعني صحة المواطنين على المستويات كافة، ويعطي الحق للطلاب الناجحين بممارسة المهنة والانتساب إلى النقابات المعنية".