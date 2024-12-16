ترامب: سأعمل من اليوم الأول في إدارتي على إنهاء كافة الحروب

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بانه سيعمل من اليوم الأول في إدارتي على إنهاء كافة الحروب. ولفت في تصريح له، الى اننا نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الاسرى، ونعمل على وقف الحرب في غزة.
واوضح ترامب بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه.
وذكر ترامب بانه كان لدينا 5000 جندي على طول الحدود السورية، والآن أصبح لدينا 900 ولا أريد أن يقتل جنودنا في سوريا، لكنني لا أعتقد أن هذا قد يحدث الآن.
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