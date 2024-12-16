كاياس: الاتحاد الأوروبي سيبحث مصير قاعدتي روسيا في سوريا مع السلطة الجديدة في دمشق

اشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الى إن التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا.
ولفتت كالاس في حديث للصحفيين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث مصير قاعدتي روسيا في سوريا مع السلطة الجديدة في دمشق. واوضحت بان عددا من وزراء خارجية الاتحاد قالوا إنه ينبغي للقيادة الجديدة في سوريا التخلص من النفوذ الروسي هناك.
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