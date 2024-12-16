جنبلاط من عين التينة: متفائل بانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني وتحرير الجنوب وإعمار الجنوب ضرورة

اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برفقة رئيس الحزب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الى انه كنت مع تيمور في باريس وقابلنا في زيارة غير رسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدت الى لبنان ووضعت الرئيس بري بأجواء اللقاء وتحدثنا بالأوضاع العامة واهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي اليومي والخروقات اليومية عبر المسيرات وغير المسيرات.

وأضاف جنبلاط: "أعتقد أن بري مصر كما نحن نصر في الـ 9 من كانون الثاني يخرج الدخان الابيض، وطبعا كل شيء تغير في أسبوع، في أسبوع تغيرت سوريا، هذا الموضوع هو للبحث والحديث لاحقا وطويلاً والاحداث التي جرت في المنطقه زلزال، لذلك إنتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة.

ورداً على سؤال فيما اذا كان متفائلاً من إمكانية إنتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، أجاب جنبلاط: "نعم أنا متفائل".