ماذا يحدث في ألمانيا؟ حكومة شولتز العاجزة تخسر تصويت الثقة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برلين: خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 شباط (فبراير).

وكان شولتز قد دعا إلى التصويت يوم الاثنين وكان يتوقع خسارته، لكنه حسب أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي أفضل فرصة له لإحياء الحظوظ السياسية لحزبه.

تأتي هذه الخطوة بعد شهرين تقريبا من انهيار حكومة شولتز الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، وهو ما ترك المستشار المحاصر على رأس إدارة أقلية.

وقبيل التصويت يوم الاثنين، قال شولتز إنه سيكون الآن على الناخبين "تحديد المسار السياسي لبلادنا"، مما يمهد الطريق لحملة انتخابية من المرجح أن تكون شديدة التنافس، لكن خسارة تصويت حجب الثقة يوم الاثنين كانت النتيجة التي أرادها شولتز.

حكومة عاجزة

ومنذ انهيار ائتلافه الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في تشرين الثاني (نوفمبر)، أصبح يعتمد على دعم المحافظين المعارضين لإقرار أي قوانين جديدة، مما جعل إدارته في الواقع حكومة عاجزة.

في ضوء الركود الاقتصادي في ألمانيا والأزمات العالمية التي يواجهها الغرب، فإن الاستمرار في المضي قدماً حتى موعد الانتخابات المقرر في أيلول (سبتمبر) 2025 قد يُنظر إليه على أنه تصرف غير مسؤول من قبل الناخبين.

ويتخلف الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز كثيرا في استطلاعات الرأي، في حين يبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة فريدريش ميرز في طريقه للعودة إلى الحكومة.

وفي افتتاح المناقشة، قال شولتز إن الانتخابات المبكرة تمثل فرصة لتحديد مسار جديد للبلاد ودعا إلى استثمارات "ضخمة"، وخاصة في مجال الدفاع، في حين قال ميرز إن المزيد من الديون سيكون عبئا على الأجيال الشابة ووعد بخفض الضرائب.

حركة "كاميكازي"

ووصفت صحيفة "بيلد" الألمانية قرار شولتز بإجراء تصويت كان يتوقع خسارته من أجل حل حكومته بأنه خطوة "انتحارية" - لكنها بشكل عام هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للحكومة الألمانية حل البرلمان وإثارة انتخابات مبكرة.

تم تصميم هذه العملية خصيصًا من قبل مؤسسي ألمانيا الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب عدم الاستقرار السياسي في عصر فايمار.

إن هذا التصويت على الثقة ليس أزمة سياسية في حد ذاته: إنه آلية دستورية قياسية استخدمها المستشارون الألمان المعاصرون خمس مرات للتغلب على الجمود السياسي ــ وقد استخدمها جيرهارد شرودر في مناسبتين.

ولكن هناك مشكلة أعمق داخل السياسة الألمانية.

في الظاهر، كان انهيار الائتلاف ناجماً عن خلاف حول المال. إذ أراد الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري الوسطي الذي ينتمي إليه شولتز وشركاؤه من حزب الخضر تخفيف قواعد الديون الصارمة في ألمانيا لتمويل الدعم المقدم لأوكرانيا ومشاريع البنية الأساسية الرئيسية، وفقاً لتقرير "بي بي سي".

ولكن تم منع ذلك من قبل وزير مالية شولتز، كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي المؤيد للأعمال التجارية، والذي أعطى الأولوية لخفض الدين.

النظام السياسي في ألمانيا أكثر تشرذماً

تم إقالة ليندنر وانهار الائتلاف، وبعد سنوات من المشاحنات غير البناءة، كان بوسعك أن تسمع تنهدات الارتياح في أروقة السلطة في برلين ـ ولكن السبب الكامن وراء ذلك أكثر صعوبة في الحل وأكثر إثارة للقلق.

وأصبح النظام السياسي الحزبي في ألمانيا أكثر تشرذما، حيث أصبح عدد الأحزاب في البرلمان أكبر من أي وقت مضى. كما أصبحت القوى السياسية الناشئة أكثر تطرفا.

في عام 2017، دخل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف البرلمان الألماني لأول مرة، وحصل على 12.6%. وفي عام 2021، انخفضت النسبة إلى 10.4%، لكنها الآن تبلغ في استطلاعات الرأي ما يقرب من 20%.

ولن يتمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من الوصول إلى الحكومة لأن أحداً لن يتعاون معه لتشكيل ائتلاف. ولكن اليمين المتطرف يستحوذ على حصة الأصوات التي تذهب إلى الحزبين الوسطيين الكبيرين اللذين رشحا دوماً مستشارين ألماناً حديثين.

كلما كانت حصة حزب البديل لألمانيا أكبر، أصبح من الصعب على الأحزاب الرئيسية تشكيل ائتلاف حاكم مستقر، وربما كان هذا هو المشكلة الأساسية التي أدت إلى تفكك ائتلاف شولتز المنقسم: الديمقراطيون الاجتماعيون والخضر ذوي الميول اليسارية الذين ينفقون الكثير من المال ويحاولون العمل مع الليبراليين في الدول الصغيرة المؤيدين للسوق الحرة.

ولكن بدلاً من أن تختفي هذه المشكلة بعد الانتخابات المقبلة في شباط (فبراير) فمن المرجح أن تتفاقم. وإذا فاز اليمين المتطرف بخمس مقاعد البرلمان، فقد يصبح تشكيل ائتلاف مستقر بين الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة أكثر صعوبة بعد هذا التاريخ.

وقد يتمكن حزب سياسي شعبوي جديد آخر من دخول البرلمان لأول مرة، وهو تحالف يساري متطرف مناهض للهجرة (BSW)، والذي سمي على اسم زعيمته الماركسية المتطرفة، ويتقدم المحافظون في استطلاعات الرأي، لكن كما هو الحال الآن فإن خياراتهم فيما يتعلق بشركاء الائتلاف محدودة.

عصر التوافق.. انتهى!

إنهم يرفضون العمل مع اليمين المتطرف، ومن الصعب أن نتخيل أنهم يرغبون في العمل مع اليسار المتطرف أيضاً. وربما لا يتمكن الليبراليون من أنصار السوق الحرة من دخول البرلمان، ويرفض بعض المحافظين التفكير في الخضر.

وهذا يترك الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز كشريك محتمل - على الرغم من أن شولتز من المرجح أن يُطرد من السلطة بعد أن شهدت فترة وجوده في السلطة انخفاضًا حادًا في شعبيته.

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة، يبدو أن عصر الائتلافات التوافقية المريحة في ألمانيا قد انتهى.