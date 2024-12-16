شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تعلن موافقة الحكومة على تصفح مواقع التعليم والحكومة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مطلب اللجنة بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الأرضي لدعم منظومة التحول الرقمي .

وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المواطنين ، ضمن الاستراتيجية تسعى إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكومية والتعليمية للمصريين، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

ولفت بدوي بأن مستخدمي الإنترنت الأرضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية ، دون محاسبة ، أو خصم من الرصيد الخاص بهم ، للمساهمة في المعرفة وزيادة التحصيل للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصل مستمر مع وزارة الاتصالات ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشى مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين و الطلبة ودعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.