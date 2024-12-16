شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين" يقترح عقد مؤتمر عام كل 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

دعا جمال عبد الرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين الحضور فى الجلسة الختامية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي يختتم أعماله اليوم، للوقوف حداداً على أرواح شهداء فلسطين.

وقال عبد الرحيم، إنه ليس غريبا على النقابة أن تطلق علي مؤتمرها دورة فلسطين، لافتا إلى أن مجلس النقابة نظم منذ طوفان الأقصى عشرات الفعاليات واستقبل عشرات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وتابع حالتهم المرضية.

واقترح إضافة توصية للتوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر بأن يتم عقد مؤتمر عام في نقابة الصحفيين كل 4 سنوات، فيما اقترح عدد من المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر العام السادس بعقد المؤتمر كل عامين.

واستعرض عبد الرحيم دورات انعقاد المؤتمرات العامة للنقابة، وظروف انعقادها والبالغ عددهم 6 مؤتمرات بالمؤتمر العام الحالي.