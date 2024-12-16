شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصي بتشكيل لجنة لتفقد المناطق المحرومة من التليفون الأرضي بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضى بمناطق مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 منطقة فى حاجة إلى توصيل الكابلات، خصوصا وأن هناك مئات طلبات التركيب التى لم يتم البت فيها، وأن أغلب المناطق فى مركز ومدينة إدكو محرومة من خدمة التليفون الأرضي، حيث تحتاج إلى تزويد شبكات وبوكسات، لافتا إلى عدة مناطق فى إدكو والقرى التابعة لها بينها: الطويبة - النجيلة - بير صيدق - شارع المحكمة، موضحا أن هذه المناطق تم مد الخطوط بها ولم تستكمل بتركيب الكباين.

وأكد، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت فى كل بيت مصري، لما له من أهمية قصوى فى جميع تفاصيل الحياة اليومية، وأهمها العملية التعليمية والتى أصبحت تعتمد بشكل أساسى على الإنترنت، مشيرا إلى أنه تقدم بالطلب عدة مرات، وتم الوعد أكثر من مرة بدون أى تحرك واقعي، قائلا: خدمات الاتصالات والانترنت ليست رفاهية ولكنها من الضروريات فى ظل التطور التكنولوجى والتحول الرقمي.

من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ألتقى مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وتم تناول مشكلات توصيل خدمات التليفون بسبب مشروعات حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بحل مشكلات توصيل خدمات التليفون الأرضى والانترنت فى أغلب المناطق المحرومة.

ومن جانبه أوضح المهندس الحسينى عادل، نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن أسباب التأخير بسبب انتظار انتهاء توصيل الصرف الصحى والغاز للتوصيل فى بعض المناطق، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة كافة المستجدات من أجل إنهاء كافة التوصيلات.

فيما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لتفقد المناطق على الطبيعة الأسبوع المقبل، لبيان مدى انتهاء توصيلات الصرف الصحى والغاز، للبدء فورا فى توصيل كابلات التليفونات الأرضي، وحضور النائب مقدم طلب الإحاطة بتفقد كافة المناطق المحرومة فى إدكو على أرض الواقع، على أن يتم تجهيز تقرير لتقديمه للجنة وتقرير آخر للشركة المصرية للاتصالات.