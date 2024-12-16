شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في لقاء وُصف بالبناء، تناول تعزيز سبل التعاون بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وخلال الاجتماع، الذي جاء بدعوة كريمة من رئيس المجلس، تمت مناقشة العديد من القضايا المشتركة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير وضبط المشهد الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة تليق بالمتلقي المصري والعربي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز على أهمية التنسيق المستمر مع نقابة الإعلاميين لتحقيق أهداف استراتيجية الإعلام المصري، مشيرًا إلى الدور المحوري للنقابة في ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق سعدة عن تقديره لدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط المحتوى بما يحقق طموحات الدولة المصرية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الحوار والتنسيق والتعاون بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزز من ثقة الجمهور في الإعلام المصري مواكبةً للجمهورية الجديدة.

جانب من اللقاء