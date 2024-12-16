شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية لإصدار قانون تداول المعلومات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة عواطف عبد الرحمن؛ خلال كلمتها فى جلسة "حرية تداول المعلومات" أن سيطرة الدول الكبرى على وسائل التكنولوجيا العالمية؛ تساهم فى تقييد حرية الصحافة والصحفيين؛ وهي أحد التحديات الكبرى التي تواجه مجال الصحافة.

وأشارت عبد الرحمن إلى أن هناك حاجة إلى تشريعات جديدة؛ تسمح بتدفق المعلومات وليس تقيدها؛ وهي حاجة مجتمعية ملحة.

فيما قال النائب محمد عبد العليم داود؛ إن هناك حاجة لإصدار قانون تداول المعلومات؛ من أجل حماية أي صحفي من نشر معلومات خاطئة؛ خاصة أن ظل عدم وجود تشريع.

في سياق متصل؛ أكدت النائبة أميرة صابر؛ أن المؤتمر العام السادس للصحفيين؛ يختلف تماما عن النسخ السابقة ويطرح موضوعات جديدة ومتنوع.

وتابعت العدلى:نحن في عصر قد يكون الحصول فيه على معلومات أمر سهل؛ إنما هي سلاح ذو حدين؛ مشيرة إلى ضرورة وجود مسارات متوازية مع إصدار قانون تداول المعلومات.

وتابعت العدلي: أن البرلمانيين هم أيضا في حاجة لقانون تداول المعلومات؛ وذلك بسبب أنه يساعد أي برلمان في الحصول على المعلومات التى يحتاجها النائب في اختصاصه او الموضوع الذي هو بصدده.