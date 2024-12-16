شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يناقش تحديات تواجه الإعلام ومسؤولية مواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

قالت نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير أعتمد بشكل كبير على المرأة والشباب، حيث تولت رئاسة المجلس ولأول مرة فى تاريخ المجلس امرأة.

وأكد علاء شلبي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية على أهمية توضيح الفرص والتحديات في التعامل مع المجلس القومى لحقوق والإعلام، تحقيق الشفافية وضرورة مع وجود قانون ينظم تداول المعلومات.

فيما أكدت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري الأسبق على أهمية ارتباط الثقافة بالإعلام، فعلينا أن نركز في التلفزيون الرسمي على الكيف وليس الكم بالإضافة إلى أهمية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في الأستمرار في الرصد وتعاون الإعلام مع حقوق الإنسان.

وشدد الإعلامي محمد علي خير، التواصل مع الإعلاميين والصحفيين لإقامة ورش عمل للتوعية بحقوق الإنسان، ولكى نتحرك على أرضية واحدة، أرضية وطنية وبهذه الآلية نستطيع أن ننجز الكثير لتوسيع ثقافة حقوق الإنسان.

ومن جانبها أكدت الإعلامية هناء السمرى، نائب رئيس قناة صدى البلد، على وضع برنامج زمنى لوضع أولويات حقوق الإنسان طويلة الأجل وأهمية التفاعل بين السلطة والمجلس القومى لحقوق الإنسان للتعامل والتعاون على هذا الملف، أهمية الإنتاج المشترك بين المجلس والأعلام لرفع التوعية لمفهوم حقوق الإنسان.

فيما أكد الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة مخاطبة صناع المحتوى وأصحاب المواقع والإعلام الألكترونى لمعرفة رؤيتهم وزيادة وعيهم في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بمؤتمر صحفي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها" وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى ناقشت التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة للمواجهة بين المجلس والإعلام.



