شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة دفاع النواب: لقاء الرئيس بالقيادات الأمنية دليل على تماسك الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن لقاءات الرئيس أكدت علي تماسك الجبهة الداخلية وأن الحفاظ على الوطن خيار استراتيجي.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الجلسة العامة اليوم: لقاءات القيادة السياسية حملت رسائل هامة جدا، بأن مصر محفوظة بعناية الله، وبفضل رجالها الأبطال، الذين وفرو سلعة من أهم السلع في العالم وهي سلعة الأمن، الذي ينعم بة المصريين في منطقة تموج بالصراعات والحروب، بجهود القوات المسلحلة المصرية الباسلة، الشرطة المصرية صمام أمان الجبهة الداخلية.

وبين اللواء إبراهيم المصري بأن التحديات كبيرة ولكن هدم الأوطان جرم شديد لايغتفر، وأن نماذج الدول التي سقطت حولنا أكدت أنه لاسبيل للنجاة من المخططات الخارجية إلا بالتوحد خلف القيادة السياسية التي هي صمام أمان للوصول بالوطن إلي بر الأمان .

وشددت المصري بان الشعب السوري أمام تحدي كبير وليس هناك طريق لانقاذ وطنهم إلا بالحفاظ علي المؤسسات الوطنية السورية، خاصة وأن هذه الفصائل المدعومة من الخارج، لا أحد يتكهن بنواياها ولايعلم مخططاتها إلا الله .

وأوضح وكيل دفاع النواب أن التهاب المنطقة وسقوط عدد من الدول لايخدم إلا الكيان الصهيوني، وأن الخيانة هي اللاعب الرئيسي الحاضر في هذه الأحداث على مر العصور.