شكرا لقرائتكم خبر عن كان نموذجا رائعا لحب الوطن.. رئيس الأعلى للإعلام ينعى الفنان نبيل الحلفاوي والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

وقال "عبد العزيز "، إن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كان نموذجاً رائعاً ومتميزاً فى العديد من الأعمال التي رسخت مفاهيم القيم والأخلاق وحب الوطن لدرجة أن الفنان الحلفاوى أصبح واحداً من الفنانين الكبار والعمالقة فى عالم الفن والسينما والدراما المصرية، وستظل أعماله الوطنية والمتميزة والراقية باقية في وجدان كل المصريين.

وتقدم المهندس خالد عبد العزيز بخالص العزاء لأسرة الراحل ولمحبيه ولكل زملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.