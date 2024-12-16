شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام للصحفيين يناقش مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحف والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، مائدة مستديرة حول مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي في إطار المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، يأتى ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

شارك في الجلسة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد إعلام القاهرة الأسبق، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد إعلام القاهرة الأسبق، وعلاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والدكتورة مي مصطفى الأستاذ بأكاديمية أخبار اليوم.

تهدف الجلسة إلى مناقشة مدى توافق المناهج الأكاديمية في كليات الإعلام مع التحولات السريعة في سوق العمل الصحفي، واستعراض التحديات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية والمهنية في إعداد وتأهيل جيل جديد من الصحفيين قادر على التعامل بفعالية مع التطورات التكنولوجية والمهنية.

تركز الجلسة على قضايا محورية مثل تحديث المناهج، تعزيز المهارات العملية والتقنية للطلاب، ودور المؤسسات الإعلامية في دعم التعليم الإعلامي وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات السوق، كما تسلط الضوء على كيفية تجهيز الخريجين لمواجهة التحديات المهنية الحالية.