شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يناقش حماية حقوق الإنسان فى عصر الإعلام الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن الإعلام الرقمى به العديد من المخاطر لعل أبرزها تسهيل انتشار الشائعات بشكل ضخم وسريع فقبل الإعلام الرقمى كانت الشائعة تنتشر عبر الأحاديث الشفهية ولكن مع التطور التكنولوجي ووجود الإعلام الرقمى أصبح من السهل للغاية انتشار الشائعة بشكل كبير وسرعة مخيفة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق أنه من مخاطر الإعلام الرقمي أيضا هو عدم وجود أي نوع من خصوصية البيانات الشخصية، فكل البيانات متاحة، بل ومن خلال تفاعلات المستخدم على المواقع المختلفة يستطيع تحليل شخصيتك على بعد دون أن يراك.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى إن مواقع التواصل الاجتماعي تربح من خلال تحويل الشخص من زبون إلى سلعة بأن تسجل بيانات المستخدم وتبيعها وتبيع المعلومات الشخصية للمعلنين وخلافه.

وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يمكنه أن يساهم فى الحد من الأخطار من وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الندوات التوعوية والبرامج التعريفية وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر صحفي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها" وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى ناقشت حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.