تقي الدين: جوهر العُقد الموجودة في الملف الرئاسي يتعلق بالأسماء المطروحة

أشار رئيس حزب" الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، في تصريح له الى ان "الدخان الأبيض في ساحة النجمة يحتاج إلى مزيد من الوقت في محاولة للوصول إلى اسم يتفق عليه"، معتبرا ان "الأزمة الرئاسية معقدة و لم تلق الحل بعد وان جوهر العُقد الموجودة يتعلق بالأسماء المطروحة" .

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