شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر السادس للصحفيين.. كُتاب: الصحف الورقية والإلكترونية لديها فرص فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي خيري رمضان إن مهنة الصحافة تواجه مرحلة صعبة يعاني خلالها الصحفيين، و برغم الأوضاع التي تعيشها المهنة إلا أن المؤسسات الصحفية لاتزال تستطيع أن تضع معايير على المحتوى.

وأضاف خلال إدارته للجلسة الثانية بعنوان ""احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام لنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، أن الصحف في أوروبا وأمريكا مزدهرة جدا، بينما الصحافة تعاني في مصر، معللا أن المشكلة في المحتوى المقدم.

فيما قال الإعلامي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن السبق الصحفي ليس الهم الشاغل في الجرائد العالمية الكبيرة؛ لكن الخروج بقصة هو الأهم وهو ما يحقق المصداقية لدى القارئ؛ لذا فإن المهنة هي مهنة انحياز بامتياز.

وتابع رزق: أعني الانحياز المهني وهذا ليس عيبا؛ فالانحيازات ليست جميعها خبيثة بل يمكن أن تعبر عن سياسات الدولة ومالكي المؤسسات الصحفية؛ فتصبح إنجازات سياسية ومالية وغيرها".

وأكد رزق على أن الإنحياز لا يعني عدم المهنية، في إشارة إلى الأوضاع الإدارية في المؤسسات الصحفية، قائلا:"رئيس التحرير ليس حرا"؛ مشيرا إلى أن المهنية هي السبب الأول في تراجع توزيعات الصحف وليس القيود السياسية، لافتًا إلى أن الصحف بنوعيها الورقية والإلكترونية لديها فرص في المستقبل.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بعنوان "احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول".

وأدار الندوة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة رئيس تحرير الأهرام إبدو نيفين كامل، ومدير تحرير الأهرام عبد الله عبد السلام، والاعلامي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير الأهرام محمد البرغوثي.

وتستمر فعاليات المؤتمر العام السادس النقابة على مدار يومي الأحد والاثنين في الساعة العاشرة وحتى المساء.