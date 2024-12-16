شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يناقش تعزيز استقلاليته من خلال المعالجات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الإعلام الحر شريك أساسي في دعم مسيرة حقوق الإنسان وتعزيز الوعى، وله دور في تحقيق الشفافية ومكافحة الأخبار المضللة، مضيفة: يجب أن نوحد الجهود لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على أن حقوق الإنسان هي مسئولية مشتركة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى التركيز على تحديات التحول الرقمي وتأثيره على حقوق الإنسان، خاصة بعد الثورة التكنولوجية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بمؤتمر صحفي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى ناقشت تعزيز استقلالية ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسئولة.

فيما قال الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يأتي دور الإعلام القوى في رصد وتسليط الضوء على أي انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على إبرازها وكشفها، ولم يأتي ذلك إلا بالدعم الكامل للشفافية والمصارحة بين كافة أفراد وأطياف المجتمع.

ومن جانبه قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الإعلام من الوسائل الهامة والضرورية للمواطن في الوصول للمعلومات لضمان الحصول على حقه، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في استثمار القوة الناعمة في نبذ العنف والكراهية، وضرورة تدريس حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودورنا كمجلس في تنقية البرامج التعليمية لمواجهة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي أنه لابد أن نمنح المؤسسات المساحة التنافسية لخدمة الجمهور، وإعادة دور الإعلام المؤسسي للصدارة ومتابعة ومراقبة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على المواطن.

وقال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار إن التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات لرفع كفاءة العاملين بالنقابات لممارسة العمل بشكل أفضل والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية والمعايير المهنية.



نقيب الصحفيين



الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



النائب طارق سعده نقيب الإعلاميين



جانب من الحضور



خلال فعاليات مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان



مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (1)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (2)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (3)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (4)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (5)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (6)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (7)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (8)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (9)



مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان (10)



نقيب الإعلاميين