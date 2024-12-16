شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفض مقترحا برلمانيا بتحصيل رسوم التفتيش البحرى بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك حفاظا علي السيادة الوطنية.

وكانت النائبة سحر معتوق، قد تقدمت باقتراح بأن يكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في الجداول الواردة بالمادة الأولى في مشروع القانون، بالدولار دعما لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي رفضته الحكومة متمسكة بأن بتحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه).

من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا أمام مرفق وطني يعمل فيه المصريين، ونرغب في أن يتم التوسع في رفع العلم المصري، مشيراً إلي أن تحصيل الموارد بالدولار يتناقض مع السيادة الوطنية التي أحد مظاهرها العملة الوطنية، ويعطي أثر عكسي، حيث يجعل المصريين يضغطوا علي الدولار لدفع الرسوم، وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده: "سائر الرسوم المنصوص عليها في القانون أيضا بالجنيه".