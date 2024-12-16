شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب إحدى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإحدى الجامعات، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

وحضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به ، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف و البهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.