شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام للصحافة المصرية يناقش مستقبل المهنة فى ظل تعدد الوسائط والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، جلسة بعنوان :"مستقبل الصحافة في ظل تعدد الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

شارك في الجلسة عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع كايرو 24، والصحفي أحمد أبو القاسم، وتديرها الإعلامية دينا عبد الرحمن.

افتتحت الإعلامية دينا عبدالرحمن الجلسة بالتأكيد على أهمية انعقاد المؤتمر رغم الظروف الصعبة التي تواجه الصحافة المصرية، مضيفة: "هذا هو المؤتمر السادس بعد 75 عامًا من عمر نقابة الصحفيين التي تمتلك حضورًا بارزًا في منطقتنا. هناك إصرار على إقامة المؤتمر وخروجه بهذا الشكل المبهر، بفضل طاقات المشاركين والجلسات ذات العناوين الهامة".

وتناول محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير منصة "إعلام دوت أورج"، أهمية التخصص في الصحافة كوسيلة لتحقيق النجاح في ظل تحديات العصر، موضحًا أن الصحافة الرقمية لم تحقق القفزة المرجوة بسبب قيود مختلفة.

وتابع: "الصحافة الورقية تحتاج إلى محتوى خاص وعائدات بيع مميزة، الجرائد المجانية قد تكون تجربة تستحق الدراسة، لكن السؤال يبقى هل سيترك المواطن هاتفه ليقرأ الجريدة؟".

وأكد على أهمية تحديث أدوات الصحفي لمواجهة التحولات الرقمية، محذرًا من أن القارئ الحالي لا يولي اهتمامًا كافيًا للمصادر الموثوقة كما كان يحدث في أزمنة سابقة، مما يشكل تحديًا إضافيًا للصحافة.

وأشار عبدالرحمن إلى تجربته مع "إعلام دوت أورج" التي توقفت -عبر مواقع التواصل لمدة أسبوعين متتاليين- بسبب نقلها لأخبار حول عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن هذا مثال على التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي يجب أن يتم البحث عن حلول جذرية لها.