شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ساعات حرجة للبحث عن ناجين بعد إعصار شيدو في مايوت الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل رجال الإنقاذ في إقليم مايوت الفرنسي فيما وراء البحار، الواقع في المحيط الهندي، اليوم الإثنين البحث عن ناجين، وسط مخاوف من احتمال مقتل المئات جراء إعصار شيدو.

وقال الكولونيل ألكسندر جواسار من مركز الأزمات الوزاري لقناة فرانس 2 التلفزيونية العامة إنه لا يزال هناك أمل في العثور على أحياء.

ساعات حرجة للعثور على ضحايا "شيدو"



وأوضح جواسار بأن "الساعات المقبلة مهمة للغاية وقد قمنا بنشر فرق متخصصة في البحث بين الأنقاض".

وتابع بأنه حتى بعد مرور عدة أيام على العاصفة، لا يزال من الممكن العثور على ضحايا، مضيفا "هذه هي أولويتنا".

وقال كبير المسؤولين المحليين، فرانسوا كزافييه بيوفيل، إن مئات الأشخاص ربما لقوا حتفهم في العاصفة.



توفير الرعاية الصحية لضحايا "شيدو"



في الوقت ذاته، تواجه جهود توفير الرعاية الصحية المحلية صعوبات، حيث وصفت وزيرة الصحة الفرنسية بالوكالة، جينيفيف داريوسيك، الوضع في لقاء مع قناة فرنسا 2 بأنه "تدهور بشكل كبير، في ظل وجود مستشفي تعرض لأضرار بالغة، ومراكز صحية متوقفة عن العمل."

