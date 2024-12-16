الخارجية المصرية دانت القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان بالجولان: انتهاك لسيادة سوريا

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​، عن رفضها الكامل وإدانتها "لقرار الحكومة الإسرائيليّة بالتّوسّع في الاستيطان في ​الجولان​ السّوري المحتل، بما يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدّولة السّوريّة ووحدة أراضيها".

وأكّدت في بيان، أنّ "الخطط الإسرائيليّة للتّوسّع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السّوريّة المحتلّة المخالفة للقانون الدّولي، هي إصرار على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجدّدًا افتقاد إسرائيل للرّغبة فى تحقيق السّلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التّوسّع في الاستيلاء على أراض عربيّة، وتغيير الوضع الدّيموغرافي للأراضي الّتي تحتلّها، في انتهاك سافر للقانون الدّولي والمواثيق الدّوليّة؛ بما في ذلك اتفاقيّات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السّلطة القائمة بالاحتلال".

وطالبت الوزارة، الجهات الدّوليّة الفاعلة ومجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤوليّاتهم فى رفض تلك الانتهاكات للسّيادة السّوريّة، ووضع حدّ للاستيطان الإسرائيلي".