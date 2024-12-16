وزير الدفاع الإسرائيلي: الاسرى هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل إلى صفقة حتى لو كانت جزئية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "الاسرى هم الهدف الأول للحرب ونؤيد التوصل إلى صفقة حتى لو كانت جزئية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن كاتس قوله "اننا أقرب إلى صفقة تبادل أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى".