أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة البيلاروسيّة أناتولي غلاز، أنّ جميع الدّبلوماسيّين البيلاروس عادوا من سوريا إلى العاصمة مينسك.
وأوضح، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الرّوسيّة، أنّ السّفير البيلاروسي لدى دمشق يوري سلوكا بقي هناك لبعض الوقت، لإجراء بعض المشاورات، مشيرًا إلى أنّ من المقرّر بعد ذلك إجراء تقييم للوضع في سوريا. ولفت إلى أنّ بلاده أقامت قنصليّةً موقّتةً للسّفارة البيلاروسيّة في سوريا، بالعاصمة اللّبنانيّة بيروت، لمواصلة الأنشطة القنصليّة وتقديم المساعدة الممكنة للمواطنين البيلاروس.
في وقت سابق، أعلنت إدارة مركز العمليّات والأزمات في وزارة الخارجيّة الرّوسيّة، إجلاء جزء من موظّفي البعثة الدّبلوماسيّة الرّوسيّة في دمشق، إلى جانب عدد من دبلوماسيّي بيلاروس وأبخازيا وكوريا الشّماليّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية البيلاروسية: دبلوماسيينا عادوا من سوريا وأقمنا قنصلية موقتة لسفارتنا هناك في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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