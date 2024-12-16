زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا

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مركز الزلزال

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 78 كيلومترًا من مدينة "باريامان" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 20 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.