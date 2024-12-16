أعلنت رئاسة الطّوارئ والكوارث التّركيّة (آفاد)، أنّها سترسل اليوم الإثنين، فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري في سوريا، الّذي كان يستخدمه نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد.
وأوضحت في بيان، أنّ إرسال فريق البحث والإنقاذ، يأتي بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السّريّة للسّجن"، مشيرةً إلى أنّ "الفريق الّذي سيصل إلى سجن صيدنايا، سيجري أعمال بحث عبر أجهزة متطوّرة". ولفتت إلى أنّ "الفريق سيتكوّن من 80 شخصًا، وسيبدأ أعمال البحث فور الوصول إلى السّجن الّذي يبعُد عن مركز العاصمة دمشق مسافة 30 كيلومترًا".
يُذكر أنّ في 8 كانون الأوّل الحالي، سيطرت الفصائل السّوريّة المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوّات النّظام السّوري من المؤسّسات العامّة والشّوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكام نظام "حزب البعث السوري" و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
كانت هذه تفاصيل خبر "آفاد" التركية ترسل فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.