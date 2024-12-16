"آفاد" التركية ترسل فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا في سوريا

أعلنت رئاسة الطّوارئ والكوارث التّركيّة (آفاد)، أنّها سترسل اليوم الإثنين، فريق بحث وإنقاذ إلى سجن ​صيدنايا​ العسكري في سوريا، الّذي كان يستخدمه نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد.

وأوضحت في بيان، أنّ إرسال فريق البحث والإنقاذ، يأتي بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السّريّة للسّجن"، مشيرةً إلى أنّ "الفريق الّذي سيصل إلى سجن صيدنايا، سيجري أعمال بحث عبر أجهزة متطوّرة". ولفتت إلى أنّ "الفريق سيتكوّن من 80 شخصًا، وسيبدأ أعمال البحث فور الوصول إلى السّجن الّذي يبعُد عن مركز العاصمة دمشق مسافة 30 كيلومترًا".

يُذكر أنّ في 8 كانون الأوّل الحالي، سيطرت الفصائل السّوريّة المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوّات النّظام السّوري من المؤسّسات العامّة والشّوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكام نظام "حزب البعث السوري" و53 سنة من حكم عائلة الأسد.